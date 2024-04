Europa League: Mancini sblocca Roma-Milan e dedica il gol a Mattia Giani (FOTO)

In questi istanti si sta giocando il quarto di finale di ritorno valevole per l’Europa League tra Roma e Milan. La Roma è passata in vantaggio grazie alla rete del centrale romano Mancini, che ha sfruttato una palla vagante in area dei rossoneri per confezionare il momentaneo 1-0 ai danni del Milan.

Il centrale ha poi dedicato la rete al giovane 26enne Mattia Giani, deceduto qualche giorno fa durante un match di Eccellenza Toscana. Il centrale si è anche riscaldato, prima del fischio d’inizio con indosso la stessa maglia in onore di Giani.