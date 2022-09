Intervistato da “TMW” Brunor Tedino ha parlato di Sudtirol e Palermo.

Ecco le sue parole:

«Il SudTirol e il Palermo sono due realtà molto diverse da loro, anche per modo di giocare. Al SudTirol sono stato nella stagione 2003-2004, arrivammo terzi in una piazza che allora iniziava la sua crescita, quella crescita che l’ha portata ora a essere una realtà top per l’Italia, basti pensare al centro sportivo e allo stadio che hanno. Palermo ha invece adesso una proprietà sempre più ambiziosa, senza metter pressioni a nessuno si può però dire che nel tempo la promozione in A è per loro un dovere. Detto ciò, la gara credo vedrà i rosanero voler essere padroni del campo, ma davanti avranno la formazione altoatesina che si è mostrata estremamente solida in fase difensiva, si muove bene: esteticamente non sarà una partita bellissima, ma sicuramente sarà intensa e aggressiva».