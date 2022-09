Ospite a “Muschio Selvaggio”, il podcast su Youtube di Fedez e Luis Sal, Antonio Cassano ha ripercorso la sua carriera e ricordato il periodo alla Sampdoria. Nel dettaglio si è anche soffermato alla lotta Champions del 2010 che vedeva anche il Palermo in corsa.

«Sono andato a Genova e ho incontrato mia moglie che mi ha dato le cose più belle del mondo. Se avessi avuto la testa avrei giocato nei migliori club del pianeta, ma ero una testa di c****. A livello sportivo mi rode, ma grazie ai miei errori ho avuto le cose migliori della mia vita, la mia famiglia. Alla Sampdoria avrei giocato anche con voi due in campo (indicando i conduttori, Fedez e Luis Sal, ndr), degli scappati di casa….». Fedez fa notare che gli ex compagni potrebbero offendersi, ma Cassano minimizza. «Tanto gli voglio bene (riferito agli ex compagni, ndr), quell’anno siamo arrivati sesti in classifica, in finale di coppa Italia e in Champions League».