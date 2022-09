L’attaccante del Bari, Walid Cheddira, ha già attirato l’interesse di qualche squadra di serie A.

Come si legge su “TuttoPuglia.com” sul calciatore ci sarebbe l’interesse della Sampdoria. I blucerchiati potrebbero fare un tentativo per portarlo in Liguria già a gennaio. Difficilmente, però, il club pugliese se ne priverà a stagione in corso. Il tutto sembra dunque rimandato alla prossima estate.