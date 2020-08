L’attaccante Claudio Sparacello (Palermitano), classe 95′, cresciuto nelle giovanili del Torino, sembra pronto a fare il suo ritorno in Sicilia.

Secondo quanto riportato da “Goalsicilia.it”, infatti, l’Acireale avrebbe messo nel mirino lui per rivestire il ruolo di bomber della squadra, per dare la caccia alla promozione in C nella prossima stagione.