Un sogno destinato, con tutta probabilità, a restare tale.

Secondo quanto raccolto da www.calcioternano.it il trequartista Cesar Falletti potrebbe approdare alla Reggina nel corso di questa sessione di mercato. Accostato alla Ternana nelle ultime ore ed in uscita dal Bologna sarebbe in procinto di proseguire la sua carriera in Italia, dopo la parentesi poco felice in Messico. Sulle sue tracce il club amaranto, appena promosso in cadetteria, con al timone Domenico Toscano. Il mister infatti potrebbe riabbracciare il calciatore avuto alle sue dipendenze proprio quando allenava la Ternana.