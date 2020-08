Il difensore Ivan Marconi lascia ufficialmente il Monza ed è pronto a sbarcare al Palermo, guidato da nuovo tecnico Roberto Boscaglia.

Ecco la nota ufficiale del Monza: “Ivan Marconi si trasferisce a titolo definitivo al Palermo, club neopromosso in serie C. Il difensore bresciano saluta i brianzoli dopo una stagione e mezza, in cui ha collezionato 38 presenze e tre reti. A Ivan un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura in Sicilia!”