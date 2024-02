Ex rosa, Pomini: «Pigliacelli valore aggiunto per il Palermo, ha i piedi di un centrocampista»

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista all’ex rosanero Alberto Pomini il quale si è espresso su vari temi.

Ecco un estratto:

«Quale giocatore mi intriga di più? Per ovvi motivo guardo sempre con particolare attenzione i due portieri: Junggal è bravo, ha fisico, è giovane. Pigliacelli è un valore aggiunto. Ha i piedi di un centrocampista. Per il resto, mi sembra banale dire Brunori-Coda. Penso che possano incidere di più i centrocampisti offensivi, da una parte la fantasia di Vazquez e Falletti, due ex, dall’altra la tecnica e la velocità di Ranocchia. Di Francesco o Di Mariano».