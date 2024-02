Ex rosa, Pomini: «Cremonese-Palermo sarà una bella gara, in campo tanta qualità»

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista all’ex rosanero Alberto Pomini il quale si è espresso su vari temi.

Ecco un estratto:

«Cremonese-Palermo? Sono due squadre in ottima salute: il Palermo ultimamente segna tantissimo. la Cremonese invece ha la migliore difesa ed è la regina dei clean sheet. Sarà una gara bella, con tanta qualità in campo».

In termini di organico chi è messo meglio? «Direi che si equivalgono: si sono mosse bene a gennaio. Il Palermo ha investito parecchio. Ranocchia è stato un colpo, ma anche la Cremonese si è rinforzata partendo da una rosa di tutto rispetto. Forse la squadra di Stroppa è più quadrata. il Palermo ha maggiore imprevedibilità».

«Pareggio? Meglio non fare calcoli. Di certo sabato non si decide nulla: vincere non sarà fondamentale, perdere non taglierà fuori nessuno. Ma in termini di entusiasmo darebbe tantissimo e chi riuscirà a prevalere darà un segnale di forza, come ha fatto il Palermo battendo il Como».