Ex rosa, Pomini: «Legato al Palermo, la squadra lotterà fino alla fine»

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista all’ex rosanero Alberto Pomini il quale si è espresso su vari temi.

Ecco un estratto:

«Se seguo il Palermo? Assolutamente sì, nonostante gli impegni. Seguo tutto il calcio, ma sono rimasto molto legato a tutto l’ambiente rosanero e quando posso guardo il Palermo in tv: col Como non ho potuto per impegni familiari, ma ho visto le partite vinte contro la Feralpisalò e col Bari. Mi sembra una squadra che ha trovato il suo equilibrio. Lotterà certamente fino alla fine, anche se la B è durissima e ci sono altre formazioni attrezzate per il salto di categoria, non solo il Parma ma la stessa Cremonese. il Venezia o il Como, nonostante la batosta di sabato».