Ex rosa, Pomini: «Lotta promozione? Il Palermo ha qualcosa che le altre non hanno: i tifosi»

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista all’ex rosanero Alberto Pomini il quale si è espresso su vari temi.

Ecco un estratto:

«Il Parma è lanciatissimo, non è ancora fatta, nonostante il vantaggio, ma ha ovviamente ottime chance, anche perché non mollano nulla. Tra le altre, dico che la lotta sarà serrata fino alla fine. Fino a qualche settimana fa avrei detto Venezia. adesso non mi sbilancio. Sicuramente il Palermo ha una cosa che le altre non hanno. Ovvero? I tifosi: nessuna di queste squadre può contare sui 30 mila quando gioca in casa o due-tre mila in trasferta. Anche se è pure vero che la pressione, nei momenti difficili, a Palermo si fa sentire di più».