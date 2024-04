Ex rosa, Pastore: «Psg, speriamo sia l’anno buono per la Champions»

Stasera alle 21 il Psg si giocherà l’accesso alle semifinali di Champions League in casa del Barcellona. All’andata i parigini hanno perso 2-3 al Parco dei Principi e dovranno dunque ribaltare il pronostico. Javier Pastore, intervenuto a Mediaset Infinity durante il prepartita, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla sua ex squadra:

«La Champions League è una competizione molto difficile, ci sono squadre veramente forti. Stasera scenderanno in campo due squadre che hann giocatori di talento. il PSG è arrivato in finale qualche anno fa. Speriamo che sia quello buono. Cosa mi hanno detto su Luis Enrique? Me ne hanno parlato benissimo, è un grande allenatore. Calciatori e società sono tutti contenti, speriamo arrivino i risultati»