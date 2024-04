Barcellona-Psg: Dembelé contestato dai suoi ex tifosi (VIDEO)

In questo momento si sta disputando Barcellona-Psg, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. I tifosi catalani hanno riservato un’accoglienza tutt’altro che ospitale per Ousmane Dembelé, militante nelle file blaugrana dal 2017 al 2023. Nel pre-partita, all’esterno dello stadio, è stata bruciata una sua maglia, mentre un altro striscione lo ritrae con un naso di maiale. Al giocatore francese non viene perdonato il fatto di aver forzato la sua cessione al Psg. Di seguito le immagini della contestazione:

Barca fans welcoming back Dembele pic.twitter.com/96GIRx4ycl — Troll Football (@TrollFootball) April 16, 2024

Han quemado una camiseta de Dembele. pic.twitter.com/W7yTo6xs66 — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) April 16, 2024