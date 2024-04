Champions League, notte insonne per il PSG: tifosi del Barcellona disturbano giocatori con fuochi d’artificio

Come riportato dalla stampa spagnola, notte insonne per i giocatori del PSG. Alcuni tifosi del Barcellona, infatti, nella notte hanno volutamente disturbato i calciatori con fuochi d’artificio e petardi fatti esplodere sotto l’albergo in cui alloggia la squadra.

Questa sera al “Montjuic”, andrà in scena il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, e i tifosi blaugrana si sono già fatti sentire.