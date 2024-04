Premier League, Hotel venduti per rispettare il FPF: Chelsea sotto esame

Chelsea file photo File photo dated 25-02-2020 of the Chelsea logo at Stamford Bridge, London. FILE PHOTO PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMikexEgertonx 55819046

Chelsea sotto il ciclone in Premier League. La lega inglese ha messo sotto esame la vendita di due hotel da parte del Chelsea per 76,5 milioni di sterline (90 milioni di euro circa) alla Blueco 22 Properties Ltd, una sussidiaria della Blueco 22 Ltd, ovverosia la holding attraverso cui Boehly e soci controllano i Blues.

L’accordo sembrava aver aiutato il club a evitare di violare le regole del FPF ma i conti 2022/23 firmati a dicembre e ora depositati presso il registro imprese britannico affermavano che l’accordo non era stato ancora valutato come ad “equo valore di mercato”.

Come riporta The Times, la situazione riguardante il valore degli hotel lascia il Chelsea di fronte a nuove incertezze sul rispetto del FPF inglese, poiché si pensava che il club fosse vicino alla perdita massima consentita di 105 milioni di sterline in tre anni. I conti del Chelsea affermano che i dirigenti del club «hanno ottenuto valori di mercato da due periti immobiliari leader del settore, allo scopo di riconoscere una plusvalenza di 76,3 milioni di sterline in questi rendiconti finanziari».