Intervistato da “TuttoB” l’ex rosanero Daniele Faggiano ha parlato in merito al campionato di B e sul Palermo.

Ecco le sue parole:

«Palermo e e Parma? Le compagini attualmente davanti sono le favorite, ma il cammino è ancora lungo e tortuoso. Stanno mettendo fieno in cascina, anche in previsione di un mercato di gennaio nel quale però non per forza si deve intervenire; a volte, infatti, cambiare qualcosa può finire per alterare gli equilibri. Catanzaro? Spero possa fare anche meglio… La società si è mossa bene, l’ambiente è coeso e ha fame di calcio che conta. Bravi il ds e il mister che sono riusciti a costruire una squadra forte e compatta. Che può essere una sorpresa. Sono particolarmente contento, poi, per un ragazzo che ho avuto in passato e nel quale ho sempre creduto, pur prendendomi delle offese: Andrea Fulignati, scovato in Serie D nella Sestese e che a fine campionato si aggregò al Siena per allenarsi con Marco Savorani, attuale preparatore dei portieri della Fiorentina e della Nazionale».