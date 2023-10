Intervistato ad “Un Giorno da Pecora”, il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi è tornato sul caso scommesse.

Ecco le sue parole:

«Se i calciatori coinvolti giocheranno ancora in Nazionale? Servirà ancora del tempo per scoprirlo. La Nazionale deve esprimere un valore tecnico e morale. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire non fare più sport, ma farlo in altro modo. È una valutazione che va fatta, al netto però che prima va provato tutto. Anche il patteggiamento presuppone un assunzione di responsabilità pro futuro. Penso sia interessante che ci sia una parte di riabilitazione attraverso i servizi sociali. Questi ragazzi devono conoscere la vita un po’ meglio».