Intervistato da “Vocidisport.net” l’ex tecnico rosanero Delio Rossi ha parlato così in merito al Palermo.

Ecco le sue parole:

«City Group? È fondamentale! Se hai una buona societá, indipendentemente da come va il campionato sai che hai un futuro. Dico sempre che a parità di qualità la differenza la fa la societá, a maggior ragione se questa è lungimirante e presente sul territorio. Favorite per la promozione? Sicuramente le retrocesse dalla Serie A, poi ci sará sempre la sorpresa, e quelle che al momento sono in testa. Però è ancora presto, secondo me bisogna aspettare ancora 4-5 giornate per fare un primo bilancio. Le squadre che partono bene hanno certamente dalla loro l’entusiasmo».