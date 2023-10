Intervistato da “Vocidisport.net” l’ex tecnico rosanero Delio Rossi ha parlato così in merito al Palermo.

«Lo sto seguendo, da lontano ma lo seguo. Come tutte le squadre che ho allenato ma a maggior ragione il Palermo dove sono stato non bene ma benissimo. Cosa serve per centrare la promozione? Secondo me l’equilibrio. Da questo punto di vista l’ambiente ti deve dare una mano. Nel senso che la Serie B é un campionato lungo e si decide anche sugli episodi. Per adesso sta andando abbastanza bene ma ci saranno anche periodi particolari. Quindi a parità di qualità, chi riesce a mantenere l’equilibrio avrà la meglio. Corini? Io penso che se un allenatore porta una costanza di risultati non può essere che un bravo allenatore. Magari ci sono squadre che esteticamente rubano di piú l’occhio però bisogna vedere alla fine. Se centri gli obiettivi, alla fine anche tutto l’ambiente é contento».