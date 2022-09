Continua a far parlare il caso Devis Mangia, l’ex rosanero è stato accusato di molestie sessuali da parte di un calciatore della Nazionale di Malta.

Ma stando a quanto riferisce il giornale maltese “NetNews” nelle ultime ore si è fatto avanti un altro giocatore denunciando un compartimento abusivo da parte del tecnico della Nazionale. Questo dopo il gravissimo caso accaduto ieri e che si può dire ha sconvolto il mondo del calcio locale.

Finora è ancora sconosciuto anche il nome di questo secondo giocatore della nazionale, anche se sembra che il caso sia di natura molto simile a quanto rivelato ieri.

Finora non è ancora chiaro se queste accuse – di natura grave – siano state deferite alla Polizia. Le domande inviate al Corpo sono rimaste senza risposta.

Questa non è la prima volta che Mangia è in polemica per accuse simili, con diversi rapporti apparsi nel corso degli anni sui media internazionali. E ora contro di lui ha due casi portati avanti da giocatori maltesi della nazionale.

In un commento a Net News, il presentatore di REPLAY Christian Micallef ha spiegato che il caso era stato menzionato nei circoli della nazionale maltese da lunedì pomeriggio. E il Ministero degli Affari Esteri è subito intervenuto. Oggi si riunirà urgentemente il comitato esecutivo dell’AMF.

“Il caso sembra essere accaduto più di un anno fa e presumibilmente ci sono registrazioni che sono la prova di quanto accaduto”, ha detto Micallef a Net News.