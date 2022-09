Guy Luzon, selezionatore di Israele Under 21, è finito in prima pagina in patria e non solo, dopo quanto accaduto nel match contro l’Irlanda.

Il commissario tecnico dei giovani, infatti, è stato pescato dalle telecamere intento a dare uno schiaffo ad un suo giocatore durante un battibecco a bordo campo. Luzon si è comunque difeso a fine gara, parlando di una carezza al suo giocatore:

“Era una carezza, non uno schiaffo, quando do uno schiaffo lo senti, l’ho accarezzato con amore tutto qui. È stata una carezza”.