Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è intervenuto nel corso del Social Football Summit in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma.

Ecco le sue parole:

«Le società di Lega Pro hanno condiviso la necessità di giocare le partite di serie C durante il giorno, privilegiando il sabato e la domenica alle 12:30 ed alle 14:30. Questa proposta sarà ultimata nei dettagli e nelle modalità operative durante il prossimo consiglio direttivo. Confermo che ci sarà ancora il Var nei play off ma stiamo studiando altre opzioni per un utilizzo allargato”. Ma non solo, tra gli altri argomenti trattati ci sono stati anche i settori giovanili. “Sono fondamentali per le squadre di C, perché costituiscono un importante reticolo sociale. Diventa imprescindibile, quindi, dotarci di infrastrutture materiali e immateriali».