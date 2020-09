Attraverso un post pubblicato sul proprio profli “Instagram”, Giorgia Duro, moglie dell’ex attaccante rosanero Andrea Belotti, ha pubblicato un video dove annuncia di essere in dolce attesa. Ecco il suo messaggio: “Non sarò mai abbastanza grata a Dio per questo immenso dono.

I nostri occhi sono ormai sempre lucidi ed emozionati e i nostri cuori pieni di un amore nuovo. Io e te amore mio ci siamo stretti più forte che mai e in un istante abbiamo capito che le nostre vite sarebbero cambiate per sempre, io non sarei più stata io e tu non saresti più stato tu..

Saremo un Noi, più grande di quello che eravamo già.. Aspettando la vita..la Vittoria più bella di sempre…”. In basso il video in questione.

Un post condiviso da Giorgia Duro (@giorgiaduro8) in data: 26 Set 2020 alle ore 10:28 PDT