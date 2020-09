Questo pomeriggio il Trapani ha effettuato il suo primo allenamento settimanale: si tratta della seconda seduta nel rispetto del protocollo sanitario dal 3 settembre in poi. Stando a quanto riferito da “Trapanigranata.it”, una decina di giocatori erano, infatti, in campo allo stadio Provinciale. Una notizia che, a poco più di venti ore dall’esordio in campionato, fa alzare le possibilità di disputa della gara contro la Casertana. In caso di debutto, la formazione granata avrà un organico esiguo e ricco di tanti giovani, che lo scorso anno arrivarono secondi nel girone 2B del campionato Primavera.