Quest’oggi Mattia Perin è risultato positivo al Coronavirus e sarà costretto a stare lontano dal campo per diversi giorni. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il portiere del Genoa ha lasciato un messaggio per rassicurare tutti in merito al proprio stato di salute: “Positivo. Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo. I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima!”. In basso il post in questione.

