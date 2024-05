Ex rosa. Bari, idea Massimo Donati per la panchina: i dettagli

In casa Bari Federico Giampaolo, dopo aver guidato alla salvezza la squadra nell’ultimo mese, non sarà confermato.

Il club, oltre alla dubbia permanenza di Polito, è alla ricerca di un tecnico a cui affidare la panchina del club. I pugliesi un tecnico sotto contratto lo avrebbero visto che l’ex rosa Beppe Iachini che ha visto il suo contratto rinnovarsi fino al 2025 a salvezza ottenuta, ma non tornerà. Nelle ultime ore, come riporta La Repubblica, ha preso piede l’ipotesi che porta a Massimo Donati reduce dalla stagione in Serie C alla guida del Legnago.