Prendono Lukaku e gli danno la maglia n°9: 3^ avventura diversa in Serie A | Si presenta da subito in ritiro

Romelu Lukaku lontano da Roma è pronto per la sua terza esperienza in Serie A: stavolta puntano tutto su di lui.

Dopo l’inspiegabile epilogo dell’estate 2023 con l’Inter, Romelu Lukaku è stato “salvato” dalla trattativa con la Roma. Milan sì, Milan no, Juve sì, Juve no, poi i giallorossi hanno rotto gli indugi, puntando sul belga che però per prezzo e prestazioni non ha convinto la società.

Troppo alto il suo valore di mercato, troppo altalenante il rendimento. Un binomio, quello tra prezzo e prestazioni, che ha confinato l’ex dominatore della Serie A in un peso per stipendio e costi per i club. Ma sembra esserlo anche per il Chelsea, che difficilmente punterà su di lui il prossimo anno e che non riceverà dalla Roma i 40 milioni pattuiti per il riscatto.

Che fine farà Lukaku? L’attaccante ex Inter potrebbe puntare a rimanere in Italia, campionato che conosce e che può offrirgli ancora un ruolo da protagonista, dopo le due parentesi interiste e quella nella Capitale. In questo senso, il valzer delle panchine della Serie A, potrebbe risultare un assist importante per il numero 90.

Lukaku potrebbe rimanere in Serie A

A fine luglio Lukaku, post Europeo, dovrebbe fare ritorno a Londra. La Roma non riscatterà il giocatore, come ampiamente preannunciato, e il belga potrà a quel punto trattare con il Chelsea per essere ceduto definitivamente. Su di lui potrebbe piombare un’altra squadra di Serie A, la terza della sua carriera, che con il nuovo allenatore offrirebbe all’attaccante un ruolo da protagonista in rosa.

Stiamo parlando di Antonio Conte, a un passo dal sedere sulla panchina del Napoli e che appena raggiungerà un accordo con i partenopei potrebbe iniziare ad elencare a De Laurentiis una lista con le prime richieste. In questa lista, secondo molti, potrebbe esserci anche il nome di Lukaku.

Lukaku e Conte ancora insieme: ultima chance per il belga

Con Antonio Conte in panchina Lukaku ha toccato l’apice della sua carriera, nella stagione 2020-2021. Il belga in nerazzurro insieme al tecnico salentino infatti aveva dominato il campionato, facendo lievitare la sua valutazione e diventando uno dei centravanti più devastanti d’Europa.

Gol, assist, una coppia da sogno con Lautaro. Insomma, se con Conte il feeling tornasse quello di 3 stagioni fa, per Lukaku sarebbe l’ultima chance di tornare a incidere. E chissà che l’arrivo dell’allenatore a Napoli non convinca il club a puntare ancora sul belga.