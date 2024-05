Come riportato da TMW, il Monza è alla ricerca del nuovo tecnico. C’è già stato un incontro con Alessio Dionisi, ex Sassuolo seguito anche dal Palermo.

Il tecnico piace ed è in pole, ma non è l’unico nome sulla lista. C’è Nesta e piace anche Baroni, dell’Hellas Verona, per cui sono state chieste informazioni. I contatti stanno entrando nel vivo.