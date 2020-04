Una donna cinese è stata fermata per strada a Palermo dai carabinieri. È accusata di evasione ed è stata multata per il mancato rispetto delle norme anticovid. Come riporta Gds.it, la donna che si trova ai domiciliari perché accusata di sfruttamento alla prostituzione è stata trovata a passeggiare in via Libertà. I militari della compagnia di San Lorenzo l’hanno portata in caserma e le hanno contestato il reato di evasione dai domiciliari. Domani sarà celebrata la direttissima.