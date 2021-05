La UEFA ha reso nota la rosa dei ventitrĂ© giocatori migliori dell’Europa League. Tra questi, sono ben cinque gli “italiani” presenti, tutti della Roma: il portiere Pau Lopez, i difensori Mancini e Spinazzola, il centrocampista Pellegrini e l’attaccante Edin Dzeko.

🎆 UEL Squad of the Season 2020/21 🎆

UEFA’s Technical Observers have selected their 23-man all-star squad from this season’s Europa League 🙌#UEL pic.twitter.com/rKbi7diKaT

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2021