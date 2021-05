Rocco Costantino, attaccante della Pro Vercelli, ha parlato ai microfoni di “SportChannel” a proposito el Sudtirol, prossimo avversario dell’Avellino.

«Il Sudtirol è una squadra quadrata, molto fisica, noi abbiamo avuto problemi ad andare a duello con loro, perché sono molto strutturati fisicamente e questa è stata una delle armi che hanno utilizzato per vincere. Io all’Avellino? Sarebbe bello giocare ad Avellino, i miei nonni mi sognano con quella maglia, ma i matrimoni si fanno in due. In passato ci sono state solo voci. Io da piccolo sono venuto spesso allo stadio e a vedere gli allenamenti e Sturno, visto che i miei nonni vivono a pochi chilometri da lì. Sarebbe bello».