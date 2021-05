Stefano Vecchi, allenatore del Sudtirol, ha presentato l’incontro playoff in casa dell’Avellino.

Ecco le sue parole:





«E’ una squadra forte, di categoria, costruita bene. Braglia non lo scopre nessuno: la C l’ha fatta spesso e l’ha vinta, anche spesso. Sono sicuro che farà risultati importanti anche ad Avellino e gli auguro di farlo dall’anno prossimo. Quest’anno tocca a noi perché ce lo meritiamo per il campionato, per la stagione che abbiamo fatto. Sicuramente si tratta di una doppia sfida difficile».