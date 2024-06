Euro 2024, Ventura: «In bocca al lupo a Spalletti, spero ci renda orgogliosi»

A margine della 19ª edizione della Golf Cup della fondazione Vialli e Mauro, Giampiero Ventura ha parlato ai media presenti.

Ecco le sue parole riprese da “TMW”:

«E’ una giornata straordinaria perché ritrovi tante persone e lo fai per un motivo assolutamente importante. C’è il piacere di esserci per fare qualcosa di utile per le persone che hanno bisogno. Si dovrebbe dare fiducia a prescindere alla Nazionale. Spalletti è stato un mio giocatore e ho un profondo affetto nei suoi confronti. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo nella speranza che ci renda orgogliosi alla fine di questo Europeo”.

Arriva al momento giusto Spalletti in Nazionale? «E’ arrivata dopo uno scudetto vinto in maniera straordinaria e questo significa entrare dalla porta principale con l’appoggio delle componenti che circondano la Nazionale. Nel calcio però i risultati determinano se sei biondo con gli occhi azzurri oppure sei spettinato».

Può essere il momento giusto per il rilancio definitivo del calcio italiano? «Potrebbe. Sarà necessaria qualche idea in più. Il calcio monotematico a volte un po’ annoia secondo me. Credo ci sia la possibilità perché giocando in Europa sei costretto a confrontarti con realtà diverse e a fare qualche riflessione in più e a giocare creando situazioni importanti. E’ stata un’annata importante, è mancata solo la ciliegina della Fiorentina che avrebbe coinvolto anche il mio Toro. E’ stata però un’annata importante e speriamo ci dia la spinta per fare qualcosa di importante in Europa».