Euro 2024, Italia: Spalletti chiama un difensore in più, convocato Gatti dopo il forfait di Scalvini

La convocazione di Federico Gatti da parte del ct Luciano Spalletti arriva in un momento di necessità acuta per la difesa della nazionale italiana. Dopo l’infortunio grave a Giorgio Scalvini e il forfait di Francesco Acerbi, Gatti rappresenta un’aggiunta preziosa e necessaria per rafforzare il reparto difensivo in vista del prossimo campionato europeo.

La scelta di Spalletti di inserire Gatti tra i pre-convocati e successivamente convocarlo ufficialmente dimostra la fiducia nel giovane difensore della Juventus. Questo passaggio potrebbe non solo risolvere un’emergenza immediata ma anche aprire la porta a Gatti per affermarsi come un elemento centrale nella rosa azzurra per il torneo.

L’inclusione di Gatti nell’elenco definitivo dei 26 calciatori per l’Europeo sembra sempre più probabile, dato il contesto delle recenti perdite nel reparto difensivo e l’importanza di avere alternative solide e affidabili. La sua esperienza a livelli di club di alto profilo, come la Juventus, lo rende un candidato ideale per affrontare le sfide di un torneo internazionale di alto livello.