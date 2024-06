Euro 2024. Oggi alle 18:00 Spagna-Croazia, probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Spagna e Croazia.

Se c’è un Europeo, non può mancare Spagna-Croazia. Le due nazionali si affrontano per la quarta edizione consecutiva e come sempre promettono una partita indecifrabile: l’ultima volta, in Inghilterra, vinse la Spagna 5-3 ai supplementari. Ma questa è un’altra storia, come ricorda Luka Modric con un ghigno da sciamano: «Mi fate sentire vecchio… La verità è che il passato non conta niente, non si possono fare paragoni tra situazioni diverse. Quello che posso dire è che la Croazia è arrivata spesso vicino a un grande traguardo e proverà un’altra volta a centrarlo».

Chissà se gli farà effetto incrociare come avversario il più giovane calciatore della storia degli Europei, Lamine Yamal, che non ha ancora compiuto 17 anni e ha già segnato 2 gol con la nazionale spagnola. Qui non c’entra solo la solita rivalità tra Real Madrid e Barcellona, i club di appartenenza del fuoriclasse attempato e del talento inarrestabile, ma è soprattutto un confronto generazionale: ci sono 22 anni di differenza a stuzzicare i ragionamenti e le analisi. Quando Modric debuttava in un grande torneo, sempre in Germania nel 2006, Yamal non era ancora nato.

Ecco le formazioni dettagliate delle due squadre, insieme alle informazioni aggiuntive sulla partita.

Spagna (4-3-3)

Portiere: Unai Simon (23)

Difensori:

Carvajal (2)

Nacho (4)

Le Normand (3)

Grimaldo (12)

Centrocampisti:

Fabian Ruiz (8)

Rodri (16)

Pedri (20)

Attaccanti:

Yamal (19)

Morata (7)

Ferran Torres (11)

Ct: De La Fuente

A disposizione:

Raya (1), Remiro (13), Alex B. (15), Cucurella (24), Laporte (14), Fermin (25), Joselu (9), Merino (6), Jesus Navas (22), Dani Olmo (10), Oyarzabal (21), Ayoze (26), Vivian (5), Nico Williams (17), Zubimendi (18)

Croazia (4-3-1-2)

Portiere: Livakovic (1)

Difensori:

Stanisic (2)

Sutalo (6)

Pongracic (3)

Gvardiol (4)

Centrocampisti:

Brozovic (8)

Kovacic (8)

Modric (10)

Mario Pasalic (16)

Attaccanti:

Petkovic (17)

Kramaric (9)

Ct: Dalic

A disposizione:

Labrovic (12), Ivusic (23), Juranovic (22), Baturina (26), Budimir (16), Erlic (5), Ivanusec (18), Majer (7), Marko Pasalic (24), Perisic (14), Pjaca (20), Sosa (19), Sucic (25), Vida (21), Vlasic (13)

Informazioni di Partita

Stadio: Olympiastadion, Berlino

Orario: 18:00

TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Rai 2

Arbitro: Oliver (Ing)

Guardalinee: Burt e Cook

Quarto uomo: Taylor

VAR: Attwell

AVAR: Coote