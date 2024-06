Euro 2024, Germania straripante all’esordio: Scozia sconfitta 5 a 1

Si conclude con il risultato di 5 a 1 la partita inaugurale degli Europei 2024 tra Germania e Scozia. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera i padroni di casa vincono senza problemi. Al 10′ Wirtz sblocca il match con un tiro dal limite, mentre qualche minuto dopo arriva il raddoppio di Musiala. Alla fine del primo tempo gli ospiti restano in dieci per il cartellino rosso di Porteous che permette ad Havertz di siglare il tris su calcio di rigore. Nella ripresa Fullkrug cala il poker e successivamente il Var gli annulla la rete del possibile 5 a0. Nei minuti finali l’autogol di Rudiger permette agli scozzesi di realizzare il gol della bandiera, ma al 93′ Emre Can rende ancora più pesante il passivo mettendo la propria firma sul tabellino dei marcatori. Domani alle 15 si disputerà l’altra partita del Girone A, ovvero Ungheria-Svizzera.

