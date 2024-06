Euro 2024. Oggi alle 15:00 Ungheria-Svizzera, le probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Ungheria e Svizzera.

Un pezzo di Italia per inaugurare il sabato dell’Europeo. In attesa dell’Italia c’è Marco Rossi, ct dell’Ungheria. Sessant’anni a settembre, ha già guidato questa squadra a un Europeo e a un Mondiale, mentre in partite ufficiali non perde da settembre 2022, sconfitta dall’Italia. Puntano molto Barnabas Varga, 29 gol quest’anno col Ferencvaros e fresco di doppietta a Israele nell’amichevole di sabato scorso. A Colonia il debutto oggi pomeriggio è contro quella Svizzera che ha espresso ampie perplessità sulla tenuta del campo. «Ci siamo allenati su un terreno inadeguato», spiegava Yakin ieri pomeriggio.

La sua nazionale ha una tradizione favorevole all’esordio nei grandi eventi: gli è capitato solo una volta negli ultimi trent’anni – ironia della sorte era proprio l’Europeo casalingo – di perdere al battesimo nella manifestazione. Nella Svizzera, il milanista Okafor non parte in prima fila nelle gerarchie di Yakin (il suo vice parla italiano, è Giorgio Contini) mentre in patria le perplessità sono legate a Shaqiri: uno dei senatori di questa nazionale che ha scelto di giocare a Chicago. «Non sono venuto qui in vacanza», ha però assicurato. Il mancino non è al top al contrario di Xhaka che si trova circondato da grandi aspettative dopo la straordinaria stagione al Bayer Leverkusen. In attacco out Zuber, per un infortunio al polpaccio. Probabile 3-5-2 con l’incognita legata alle condizioni di Embolo. Ndoye potrebbe partire dall’inizio a sinistra. Infine, il portiere: l’interista Sommer la spunterà per una maglia da titolare, anche se il ballottaggio con Blick ha tenuto banco fino all’ultimo.

Ecco le formazioni dettagliate delle due squadre

Ungheria (3-4-2-1)

Portiere: Gulacsi (1)

Difensori:

Lang (2)

Orban (6)

Szalai (4)

Centrocampisti:

Bolla (14)

Nagy A. (8)

Schäfer (13)

Kerkez (11)

Sallai (20)

Szoboszlai (10)

Attaccante: Varga (19)

Ct: Rossi

A disposizione:

Dibusz (12), Szappanos (22), Dardai (24), Z. Nagy (18), Botka (21), Balogh (3), Fiola (5), Nego (7), Kleinheisler (15), Horvath (25), Kata (26), Gazdag (16), Styles (17), Adam (9), Csoboth (23)

Svizzera (3-5-2)

Portiere: Sommer (1)

Difensori:

Widmer (3)

Schar (22)

Akanji (5)

Centrocampisti:

Rodriguez (13)

Xhaka (10)

Freuler (8)

Zakaria-Lako (6)

Ndoye (19)

Attaccanti:

Amdouni (25)

Vargas (17)

Ct: Yakin

A disposizione:

Kobel (21), Mvogo (12), Elvedi (4), Stergiou (2), Zesiger (15), Duah (18), Sierro (16), Jashari (24), Rieder (26), Aebischer (20), Embolo (7), Shaqiri (23), Okafor (9), Steffen (11)

Informazioni di Partita

Stadio: Rhein Stadium, Colonia

Orario: 15:00

TV: Sky Sport 201

Arbitro: Vincic (Slo)

Guardalinee: Klancnik, Kovacic

Quarto uomo: Obrenovic

VAR: Kajtazovic (Pol)

AVAR: Kwiatkowski (Pol)