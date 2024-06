Euro 2024, la Spagna annienta la Croazia ma perde Morata: all’Olympiastadion termina 3 a 0

La Spagna inizia nel migliore dei modi il proprio Europeo. Le furie rosse, nel Girone B insieme all’Italia, vincono per 3 a 0 contro la Croazia all’Olympiastadion di Berlino. I gol di Morata, Fabian Ruiz e Carvajal nel primo tempo permette agli spagnoli di trionfare all’esordio e di conquistare i primi tre punti. Passivo un pò pesante per la Croazia, la quale ha provato fino all’ultimo a segnare almeno una rete. All’81’ Unai Simon neutralizza il calcio di rigore calciato da Petkovic. Alle 21 l’Italia scenderà in campo contro l’Albania per provare a rispondere alla Spagna, prossimo avversaria del torneo che probabilmente dovrà rinunciare a Morata, uscito dal campo nella sfida odierna al 67′ per un problema muscolare.

