Euro 2024. Stasera alle 21:00 Serbia-Inghilterra, probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Serbia e Inghilterra.

Gli “Three Lions” dell’Inghilterra ripartono dalla partita contro la Serbia, cercando di lasciarsi alle spalle la delusione della finale persa contro l’Italia agli ultimi Europei. Il CT Gareth Southgate sottolinea che la squadra deve concentrarsi sul presente e produrre risultati sul campo, senza farsi condizionare dal passato.

Novità Tattiche

Southgate ha deciso di schierare Trent Alexander-Arnold a centrocampo, una mossa che porta il terzino del Liverpool, nato come centrocampista, a giocare in un ruolo più centrale. Alexander-Arnold è noto per le sue abilità offensive come terzino, ma ha mostrato alcune lacune difensive che Southgate vuole evitare, preferendo utilizzare Kyle Walker come terzino destro. Questo cambio permette di rafforzare una mediana meno profonda, formata principalmente da Declan Rice e Jude Bellingham.

Difesa e Attacco

Al centro della difesa, Southgate si affida a John Stones, nonostante i suoi frequenti problemi fisici durante l’anno, affiancato da Marc Guehi del Crystal Palace, che ha poche presenze in nazionale. Le alternative, Lewis Dunk e Ezri Konsa, hanno ancora meno esperienza internazionale.

In attacco, l’Inghilterra ha diverse opzioni. Oltre a Harry Kane, capitano e punto di riferimento, ci saranno Bukayo Saka e Phil Foden, con giovani talenti come Palmer e Gordon pronti a subentrare dalla panchina. Giocatori come Grealish, Rashford e Sancho non sono stati convocati per questa partita.

Pressione su Southgate

Southgate è consapevole delle alte aspettative che gravano sulla sua squadra, specialmente dopo il buon percorso agli ultimi Europei. Il tecnico riconosce che migliorare quel risultato sarà difficile, ma sottolinea l’importanza di proteggere e sostenere i suoi giovani giocatori.

La Serbia di Stojkovic

La Serbia, guidata da Dragan Stojkovic, presenta un attacco temibile con giocatori del calibro di Tadic, Vlahovic, Mitrovic, Samardzic, Sergej Milinkovic-Savic e Jovic. Tuttavia, la difesa è meno solida. Stojkovic utilizza i suoi giocatori di talento per creare una squadra offensiva, con Milinkovic-Savic impiegato come mediano e Tadic a supporto degli attaccanti Mitrovic e Vlahovic.

Stojkovic ha espresso fiducia nella preparazione fisica e tattica della sua squadra per affrontare l’Inghilterra, chiedendo massima concentrazione ai suoi giocatori per creare difficoltà agli avversari.

La partita rappresenta un test importante per entrambe le squadre, con l’Inghilterra chiamata a confermare le aspettative di essere tra le migliori d’Europa e la Serbia pronta a dimostrare il proprio valore sul campo.

Formazioni

Serbia (3-4-1-2)

Portiere: V. Milinkovic

Difensori: Pavlovic, Veljkovic, Milenkovic

Centrocampisti: Kostic, Lukic, S. Milinkovic, Zivkovic

Trequartista: Tadic

Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic

Inghilterra (4-3-3)

Portiere: Pickford

Difensori: Walker, Stones, Guehi, Trippier

Centrocampisti: Rice, Bellingham, Alex.-Arnold

Attaccanti: Saka, Kane, Foden

Dettagli Aggiuntivi

Allenatore Serbia: Stojkovic

Allenatore Inghilterra: Southgate

Stadio: Veltins Arena, ore 21

Canali TV: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Arbitro: Orsato (Italia)

Guardalinee: Carbone e Giallatini

Quarto uomo: Kruzliak (Slovacchia)

VAR: Irrati e Popa (Romania)

AVAR: Valeri

Panchina

Serbia:

Rajkovic, Petrovic, Stojic, Maksimovic, Gudelj, Jovic, Babic, Mijailovic, Ilic, Ratkov, Samardzic, Gacinovic, Spajic, Mladenovic, Birmanecvic

Inghilterra:

Ramsdale, Henderson, Shaw, Konsa, Dunk, Gallagher, Toney, Gordon, Watkins, Bowen, Eze, Gomez, Palmer, Wharton, Mainoo