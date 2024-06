Euro 2024. Oggi alle 15:00 Polonia-Olanda, probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Polonia e Olanda.

La Polonia affronterà l’Olanda nel debutto a Euro 2024 senza il suo fuoriclasse Robert Lewandowski, che si è infortunato al bicipite femorale durante l’amichevole contro la Turchia. L’assenza del capitano è un duro colpo per la squadra, ma c’è speranza che possa recuperare per la seconda partita contro l’Austria il 21 giugno. Nel frattempo, Krzysztof Piatek prenderà il suo posto in attacco, e Piotr Zielinski indosserà la fascia di capitano. Zielinski, che sta per passare dall’Inter al Napoli, ha dichiarato: «Per me è un onore, ma è un vero peccato che Lewandowski non ci sia. I miei compagni ed io daremo qualcosa in più».

Situazione della squadra polacca

Karol Swiderski, che si era infortunato nell’amichevole contro la Turchia, ha ripreso ad allenarsi e sarà disponibile in panchina. Ci sono ancora dubbi sulla difesa, con Dawidowicz che verrà provato stamattina. Il CT Probierz ha sottolineato la difficoltà di giocare senza Lewandowski: «Robert è uno dei migliori giocatori al mondo ed è indubbio che ci mancherà, ma questa squadra deve comunque crescere, bisogna cambiarla un po’ a livello generazionale».

Olanda senza Brobbey

Anche l’Olanda di Ronald Koeman dovrà fare a meno di Brian Brobbey per la prima partita, a causa di una lieve distorsione. Koeman ha spiegato: «L’infortunio non è grave, ci aspettiamo che sia disponibile per la partita contro la Francia». L’assenza di Lewandowski rende il compito dell’Olanda più facile, ma non scontato. Koeman ha aggiunto: «È un giocatore che crea problemi ai difensori, quindi tatticamente abbiamo dovuto rivedere leggermente i nostri piani. L’importante, per noi, è vincere e cominciare con il piede giusto in questo Europeo».

Condizioni del terreno di gioco

Le condizioni del prato del Volksparkstadion di Amburgo non sono ottimali. Durante l’ispezione, il capitano olandese Virgil Van Dijk ha notato che alcune parti del terreno di gioco si staccano facilmente. Per questo motivo, alle due squadre non è stato permesso di fare una rifinitura sul campo per non rovinarlo ulteriormente.

Obiettivi e aspettative

Iniziare con una vittoria è fondamentale per entrambe le squadre. Van Dijk ha commentato: «Forse la Francia è la favorita, ma anche l’Inghilterra ha un’ottima squadra e la Germania, all’esordio, ha fatto una buona impressione. Tanti altri aspetti saranno decisivi per la vittoria finale e noi speriamo di rientrare in questo gruppetto di squadre che possono ambire all’Europeo».

La partita contro l’Olanda sarà un test importante per la Polonia, che dovrà dimostrare di poter competere ad alti livelli anche senza il suo giocatore di punta.

Formazioni

Polonia (3-5-2)

Portiere: Szczesny

Difensori: Dawidowicz, Bednarek, Kiwior

Centrocampisti: Frankowski, S. Szymanski, Zielinski, Slisz, Zalewski

Attaccanti: Piatek, Buksa

Olanda (3-4-3)

Portiere: Flekken

Difensori: De Ligt, Van Dijk, Ake

Centrocampisti: Dumfries, Reijnders, Schouten, Blind

Attaccanti: Simons, Depay, Gakpo

Dettagli Aggiuntivi

Allenatore Polonia: Probierz

Allenatore Olanda: Koeman

Stadio: Volksparkstadion, ore 15

Canali TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Rai 2

Arbitro: Soares Dias (Portogallo)

Guardalinee: Soares e Ribeiro (Portogallo)

Quarto uomo: Peljto (Bosnia ed Erzegovina)

VAR: Martins (Portogallo)

AVAR: Dingert (Germania)

Panchina

Polonia:

Skorupski, Bulka, Bereszynski, Puchacz, Salamon, Walukiewicz, Grosicki, Romanczuk, Moder, Piotrowski, D. Szymanski, Skoras, Urbanski, Swiderski

Olanda:

Bijlow, Verbruggen, De Vrij, Geertruida, Van de Ven, Frimpong, Gravenberch, Maatsen, Veerman, Wijnaldum, Bergwijn, Malen, Weghorst, Zirkzee