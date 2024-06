Euro 2024. Oggi alle 18:00 Slovenia-Danimarca, probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Slovenia e Danimarca.

La prima partita di un torneo è sempre un test delicato per le squadre, che devono gestire le emozioni, superare la fatica accumulata durante la stagione e trovare rapidamente la giusta sintonia. Slovenia e Danimarca si affrontano oggi a Stoccarda per inaugurare il girone C, dopo essersi già sfidate durante le qualificazioni. La Danimarca, guidata da Kasper Hjulmand, cercherà di affermare subito la sua supremazia nel gruppo, mentre la Slovenia, con Bijol e compagni, intende dimostrare di non essere più una squadra talentuosa ma fragile nelle fasi finali delle competizioni europee.

Aspetti Chiave del Match

Ritorno di Ilicic: La partita segna il ritorno in nazionale di Josip Ilicic, dopo un periodo difficile iniziato con la famosa notte di Valencia e seguito da problemi personali che lo hanno allontanato dai campi di gioco. Il ritorno di Ilicic aggiunge un elemento emozionante alla partita, con i tifosi sloveni speranzosi di rivedere il talento dell’ex giocatore di Atalanta e Fiorentina.

Duello d’Attacco: Un interessante confronto a distanza si terrà tra i giovani attaccanti Benjamin Sesko e Rasmus Hojlund. Sesko, classe 2003, ha attirato l’attenzione di molti club europei, tra cui il Milan, grazie alle sue prestazioni con il Lipsia. Dall’altra parte, Hojlund, attaccante del Manchester United, è chiamato a interrompere un digiuno di gol che dura dall’ottobre 2023.

Emozione Eriksen: Per Christian Eriksen, la partita ha un significato particolare. Tre anni fa, durante l’esordio all’Europeo contro la Finlandia, Eriksen ha avuto un grave malore in campo. Il danese, ora completamente recuperato, sarà una figura centrale nel centrocampo della sua squadra.

Dichiarazioni Pre-Partita

Il CT danese Hjulmand ha ribadito l’importanza di iniziare con una vittoria: «Dobbiamo giocare col piede premuto sull’acceleratore, è necessario tenere un ritmo alto perché tutti sanno quanto può significare una vittoria per noi». La Danimarca punterà molto su Hojlund, supportato da Wind in attacco.

Informazioni sulla partita

Data e ora: Oggi, ore 18

Stadio: Stuttgart Arena, Stoccarda

Canali TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Rai 2

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera)

Guardalinee: De Almeida e Zogaj (Svizzera)

Quarto uomo: Rumsas (Lituania)

VAR: San (Svizzera)

AVAR: Frankowski (Polonia)

Formazioni

Slovenia (3-4-1-2)

Portiere: Oblak

Difensori: Karnicnik, Brekalo, Bijol

Centrocampisti: Stojanovic, Elsnik, Kurtic, Janza

Trequartista: Mlakar

Attaccanti: Sporar, Sesko

Danimarca (4-4-2)

Portiere: Schmeichel

Difensori: Bah, Vestergaard, Christensen, Andersen

Centrocampisti: Hojbjerg, Eriksen, Hjulmand, Kristiansen

Attaccanti: Wind, Hojlund

Dettagli Aggiuntivi

Slovenia:

Allenatore: Kek

A disposizione: 12 Belec, 16 Vekic, 3 Balkovec, 4 Blazic, 5 Stankovic, 21 Drkusic, 7 Verbic, 8 Lovric, 15 Horvat, 22 Cerin, 24 Zugelj, 25 Zeljkovic, 26 Ilicic, 18 Vipotnik, 19 Celar

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Nessuno

Danimarca:

Allenatore: Hjulmand

A disposizione: 16 Hermansen, 22 Ronnow, 4 Kjaer, 5 Maehle, 13 Jorgensen, 25 Kristensen, 7 Jensen, 8 Delaney, 15 Norgaard, 24 Dreyer, 26 Bruun Larsen, 11 Skov Olsen, 12 Dolberg, 14 Damsgaard, 20 Poulsen

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Nessuno