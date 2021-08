Il Palermo ha chiuso per l’arrivo di Brunori, ma l’italobrasiliano potrebbe non essere l’ultimo tassello per quanto riguarda il reparto avanzato.

E sullo sfondo c’è Simone Andrea Ganz. Arrivano conferme dopo alcune verifiche della nostra redazione: il Palermo ha chiesto informazioni a metà della scorsa settimana e sembra essere molto interessato all’acquisto del centravanti che vanta oltre 80 presenze in Serie B.

Il giocatore, è in uscita da Ascoli, e per lui potrebbero aprirsi le porte della Sicilia qualora il direttore rosanero Castagnini dovesse decidere di affondare il colpo.

