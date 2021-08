Nuovo arrivo nella famiglia delle giovanili del Palermo.

Questa la nota del Ribolla:

“Siamo lieti di ufficializzare il passaggio al Palermo FC del classe 2005, Rosario Labate . L’approdo dei nostri ragazzi all’interno dei settori giovanili di club professionistici è sempre motivo di grande orgoglio per la società ed è la naturale conseguenza di un progetto alle spalle solido e ben costruito. Facciamo i migliori auguri a Rosario per il proseguo della sua carriera sportiva e ringraziamo il nostro Presidente, Giovanni Pecoraro, per il lavoro incessante che svolge per il bene dei ragazzi”.