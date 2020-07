Escl. Ricciardo: «Vi racconto come ho trascorso la quarantena. Ho imparato...»

Gianni Ricciardo, ex attaccante del Palermo, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per spiegare i motivi che lo hanno condotto alla separazione dal club rosanero: «Come ho passato la quarantena? Sono stato a casa a Palermo come tutti i miei compagni. Ci sentivamo come continuiamo a fare adesso. Ogni mattina il prof. ci mandava gli allenamenti da svolgere. Io ho imparato a cucinare cose nuove, ho suonato con la chitarra e ho seguito alcune serie tv. Queste erano le mie giornate tipo fino alla ripresa degli allenamenti il 4 maggio».