Gianni Ricciardo, ex attaccante del Palermo, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per spiegare i motivi che lo hanno condotto alla separazione dal club rosanero: «Da chi deve ripartire il Palermo per la serie C? I ragazzi sono tutti forti. Ci sono quelli che hanno giocato di più e sono dei pilastri da cui ripartire. Il Palermo deve trovare qualcuno da cui ripartire. Non si possono fare rivoluzioni in nessuna categoria. Ci sono alcuni calciatori che hanno dimostrato di valere questa serie di vittorie e questa promozione. Se il Palermo sarà protagonista anche in serie C? La società è forte. La serie C è una categoria importante e dove vincere rimane comunque difficile. Il Palermo è una delle piazza che ambirà alla vittoria. Ma ogni anno ci sono delle difficoltà. La gente pensa che ti chiami Palermo e vinci facile, ma non è così in nessuna categoria. Non è una questione di società. La società con noi non ha sbagliato nulla e ha le basi solide per vincere anche in serie C».