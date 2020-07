Gianni Ricciardo, ex attaccante del Palermo, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per spiegare i motivi che lo hanno condotto alla separazione dal club rosanero: «C’è tantissimo rammarico per non aver potuto festeggiare la promozione. Sarebbe stata una festa incredibile a Palermo, avrei voluto vivere questa emozione ma non è stato possibile per quello che è successo in tutto il mondo. Spero che il Palermo festeggerà un’altra promozione e verrò anche io da esterno».