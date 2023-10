Il doppio ex della sfida di lunedì 23 ottobre tra Palermo e Spezia, Francesco Bolzoni, intervistato in esclusiva dai nostri microfoni ha parlato così del City Group e del Palermo di oggi.

Ecco un estratto:

«Dal mio modo di vedere, se loro hanno deciso di puntare su Palermo è perché sanno benissimo che la passione dei palermitani e della città per il calcio è grandissima. Di conseguenza sanno perfettamente che se dovessero riuscire nel loro progetto, che penso sia andare in Serie A per restarci per poi puntare ad obiettivi più grandi, si può tornare veramente ai tempi d’oro di Zamparini. Anche perché veramente a Palermo i calciatori come vivono bene lì ci vivono veramente in pochissime altre città in Italia. Penso, quindi, che la scelta del City Group di investire su Palermo sia la scelta migliore che potessero fare».