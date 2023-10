Il doppio ex della sfida di lunedì 23 ottobre tra Palermo e Spezia, Francesco Bolzoni, intervistato in esclusiva dai nostri microfoni ha ricorda la sua esperienza in rosanero e il presidente Zamparini.

Ecco un estratto:

«Ricordi più belli in rosanero? Sicuramente la vittoria del campionato quando siamo rientrati da Novara. Quando siamo arrivati al Renzo Barbera c’era mezza città ad aspettare il nostro rientro. E’ stato un ricordo stupendo che mi porterò sempre dietro. Zamparini? Zamparini per me è stato un grande presidente. Lui mi ha apprezzato fin da subito e mi ha fatto vivere quasi tre anni semplicemente stupendi. Tutto questo in una piazza dove io sono stato davvero bene. Con noi calciatori ha sempre avuto grandissimo rispetto e posso solo esprime belle parole sulla sua persona».