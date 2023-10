Il doppio ex della sfida di lunedì 23 ottobre tra Palermo e Spezia, Francesco Bolzoni, intervistato in esclusiva dai nostri microfoni si è espresso sulla piazza rosanero.

Ecco le sue parole:

«Cosa significa giocare a Palermo? Per me significa rappresentare una città importante, fatta di gente perbene. Io mi sono trovato benissimo a Palermo. Secondo me rappresentare una piazza che merita la Serie A e altri palcoscenici molto più importanti. La tifoseria a Palermo aiuta tantissimo. Anche nel mio anno in Sicilia in Serie B a seguirci c’erano sempre 20 mila persone allo stadio, creando un’atmosfera incredibile. Soprattutto l’anno della Serie A, in cui abbiamo avuto una partenza a rilento con qualche momento di difficoltà, ci hanno dato una grande mano. Lo stadio era sempre pieno anche quando magari il clima era diverso e pioveva, c’era sempre gente anche al campo d’allenamento a darci manforte a sottolineare quanto la piazza abbia una tifoseria in cui i tifosi aiutano molto».