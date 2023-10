Il doppio ex della sfida di lunedì 23 ottobre tra Palermo e Spezia, Francesco Bolzoni, intervistato in esclusiva dai nostri microfoni ha parlato in merito alle ambizioni del Palermo.

Ecco un estratto:

«Conosco tanti ragazzi che sono a Palermo e sono davvero convinto che ci sia un grande gruppo. Sono sicuro che sia l’anno giusto per raggiungere la Serie A. Mister Corini io l’ho avuto nell’esperienza fatta a Novara, e per me se la squadra lo segue è l’uomo giusto. Lui comunque è stato un calciatore importantissimo per il club e sarebbe bellissimo sia per lui che per la storia del Palermo che un giocatore così importante riuscisse anche da allenatore a raggiungere un traguardo del genere. Probabilmente anche per destino potrebbe essere l’uomo più adatto. La rosa c’è quindi per me quest’anno può dire la sua e rischiare veramente di andare in Serie A. In dieci anni questo sport è cambiato drasticamente. Giocatori secondo me come potevamo essere io o Barreto ce ne sono sempre meno e sono giocatori sempre più differenti. Io sono legato tantissimo a Ceccaroni e sono rimasto davvero contento quando ho saputo del suo trasferimento a Palermo. Lui ha caratteristiche calcistiche e caratteriali importanti».